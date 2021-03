Dois nomes na pista da sucessão de Luís Freire ao leme do Nacional

Treinador não resistiu a uma série de seis derrotas consecutivas na Liga NOS.

A sequência de seis derrotas consecutivas do Nacional, quatro das quais frente a adversários diretos, custou o lugar de treinador a Luís Freire. O jovem técnico, de 36 anos, que foi fundamental para a promoção da equipa à Liga NOS na época passada, deixa o clube quando faltam dez jogos para o fim do campeonato.

Na sequência de seis derrotas que levaram à saída de Luís Freire, pesou ainda o facto de o Nacional não ter vantagem no confronto direto contra o Moreirense, Belenenses, Farense e Gil Vicente, um fator que pode ser fulcral nas contas pela permanência.

O clube insular comunicou a saída do técnico no início da tarde de ontem, revelando que os termos do acordo estiveram a ser discutidos durante o dia e que não foram totalmente fechados. Esta foi uma decisão difícil da SAD do Nacional que tinha com Luís Freire total entendimento em praticamente todos os dossiers do futebol insular.

Como é seu apanágio, a administração do Nacional não quis comentar os nomes que poderão estar a ser negociados, sobretudo porque querem encerrar definitivamente o dossier da saída de Luís Freire. Para a sucessão, ganha força o nome de Sérgio Vieira, treinador que deixou o Farense já esta época depois de, curiosamente, ter conseguido a promoção na época passada juntamente com o Nacional. João Pedro Sousa, que esteve no Famalicão, também é um dos treinadores que está no mercado e pode agradar a Rui Alves.