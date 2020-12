Carlos Simões, adjunto do Nacional

Carlos Simões, adjunto de Luís Freire no Nacional, comentou a derrota por 2-0, frente ao FC Porto, em declarações à SportTV.

O jogo: "Estrategicamente as coisas estavam a corerr até ao penálti. A equipa abanou um bocado, mas tentou manter a identidade. Saímos com coisas em feitas, mas cometemos erros que não devíamos cometer. Mas é isto que nos faz melhorar. Na segunda parte tivemos momentos de boa qualidade, por vezes até superiores ao FC Porto. Se calhar temos de ser mais verticais no último terço".

Queixas no segundo golo do FC Porto: "Não vi e não vou comentar. São situações que acontecem durante o jogo. Temos de ser mais fortes do que isso."

Terceira derrota seguida: "Temos feito bons jogos. Independentemente dos resultados, a equipa tem demonstrado qualidade. Estamos agora numa fase menos positiva, mas nunca baixando a cabeça."