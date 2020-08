Central brasileiro e médio francês reforçam o Nacional

Lucas Kal chega por empréstimo do São Paulo e Vincent Koziello vai representar os insulares até ao final da época por cedência do Colónia.

O Nacional anunciou esta terça-feira as contratações do central brasileiro Lucas Kal e do médio francês Vincent Koziello.

O defesa central brasileiro Lucas Kal vai reforçar o Nacional em 2020/21, por empréstimo do São Paulo. Com 24 anos, Lucas Kal vai ter a primeira experiência fora do Brasil, depois de o São Paulo o ter emprestado a Paraná (2017), ao Guarani (2018), Vasco da Gama (2018) e América Mineiro (2019).

No palmarés conta com duas taças do Brasil em sub-20 e um campeonato de sub-23 e ainda uma Taça dos Libertadores em sub-20.

À televisão do clube, o reforço do Nacional afirmou esperar que "seja uma época de muito sucesso" e que o Nacional "possa alcançar os seus objetivos".



Quanto a Vincent Koziello assinou contrato com o Nacional até ao final da próxima temporada. O médio, internacional francês nas seleções de sub-19, sub-20 e sub-21, chega na condição de emprestado pelo Colónia, passando a partir de amanhã a integrar o plantel às ordens de Luís Freire.