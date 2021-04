Manuel Machado, treinador do Nacional, continua a acreditar na permanência na Liga NOS.

Análise e elogios aos jogadores: "É uma vitória importante, sendo de realçar aquilo que os jogadores fizeram no campo. Depois de um tão longo período com derrotas, o nosso principal inimigo é o estado anímico, onde qualquer equipa fica derrubada perante este tipo de situação. O que eles aqui fizeram, já o haviam feito com o FC Porto e com o Tondela, mas não foram premiados, pelo que fizeram, com pontos. Esta vitória vem com duas jornadas de atraso, onde, pelo menos, quatro pontos poderíamos ter feito."

Acreditar: "A equipa continua a acreditar, a estrutura do clube continua a acreditar que é possível reverter esta situação. Há 15 pontos para jogar e vamos continuar a lutar e a acreditar que é possível. Em futebol vêm-se coisas fantásticas, pelo melhor e para o pior. A nossa situação continua a ser difícil, mas um pouquinho menos difícil do que era antes de começar este jogo. A conjugação da força anímica da equipa e de cada um dos jogadores hoje esteve no campo, felizmente com mais competência defensiva e também com uma pontinha de felicidade, que nos havia fugido aqui e ali."

Próximo jogo, frente ao Sporting: "Cada jogo tem três pontos e vamos a Alvalade à procura desses pontos. Não abdicamos disso, com todo o respeito pela qualidade e excelente temporada que o Sporting está a fazer. O que fizemos com uma equipa do mesmo nível, o FC Porto, deixa-nos esperançados, sabendo que os pontos são para disputar até ao último minuto de cada encontro. Teremos de ser organizados e combativos."