Apanha-bolas custam multa ao Nacional

O comunicado dos castigos do Conselho de Disciplina da FPF inclui uma multa ao clube madeirense

O Nacional terá de pagar uma multa de 561 euros devido ao comportamento, considerado errado, dos apanha-bolas durante alguns minutos do dérbi com o Marítimo.

Segundo o comunicado do Conselho de Disciplina da FPF, verificou-se comportamento incorreto dos apanha- bolas "no período no qual a equipa A [Nacional] esteve em vantagem no marcador (entre

os 44 e os 58 minutos de jogo)", com "os apanha-bolas a demorarem mais do que os três segundos regulamentares nas reposições de bola em jogo", citando o Relatório do Árbitro da LPFP.

"Aos sete e onze minutos da segunda parte os apanha-bolas demoraram mais de três segundos a entregar a bola aos jogadores do Marítimo, que se preparavam para recomeçar o jogo, através de lançamentos de linha lateral".