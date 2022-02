Walterson fora das contas para o jogo com o FC Porto

Jogador brasileiro apresentou queixas musculares.

Walterson está fora das opções do Moreirense para o jogo com o FC Porto. O ala apresentou algumas queixas musculares e está entregue aos cuidados do departamento clínico, pelo que a sua ausência no duelo com os dragões é um dado adquirido.

O brasileiro foi titular na maior parte dos jogos para o campeonato mas nos últimos três falhou o Braga, devido à covid-19, foi suplente não utilizado frente ao Belenenses e utilizado em Famalicão, na última jornada

. Sem dispor de Walterson e Mirallas, por questões físicas, ao técnico Sá Pinto restam poucas soluções para preencher o lado esquerdo do ataque, onde Rafael Martins deverá permanecer.