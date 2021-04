Avançado brasileiro foi o autor do golo do Moreirense no empate (1-1) frente ao Sporting.

Ponto saboroso: "Com certeza. Sabíamos que ia ser um jogo difícil, porque o Sporting não é líder à toa. Por isso, é preciso valorizar toda a entrega da equipa. Sabíamos que seria difícil correr atrás [do resultado] depois do golo do Sporting, mas lutámos até ao final e conseguimos esse ponto."

Golo marcado: "Nesse momento só se pensa em rematar. Estava ali perto da baliza, fui feliz no remate e acabei por marcar."

Travar os grandes: "Conseguimos empatar com o Benfica, agora com o Sporting. Não ganhamos em casa há algum tempo, mas temos de continuar a trabalhar. Esse ponto foi muito importante para dar moral."

Lugar na classificação: "O nosso primeiro objetivo é alcançar os 35/36 pontos para nos livramos de vez [da descida]. Depois veremos o que acontece. Encostar no sexto lugar e conseguir uma vaga na Europa seria muito bom. Mas vamos continuar a trabalhar e pensar no próximo jogo."