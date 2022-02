Vítor Magalhães foi ao balneário do Moreirense ao intervalo em Famalicão

Vítor Magalhães, presidente do Moreirense

Treinador do Moreirense esclareceu que o líder dos cónegos foi dar uma palavra de "apoio" ao intervalo

Vítor Magalhães, presidente do Moreirense, desceu da tribuna presidencial ao balneário dos cónegos durante o intervalo do jogo com o Famalicão quando, na altura, o emblema de Moreira de Cónegos já perdia por 4-0.

Questionado sobre a presença do dirigente, Sá Pinto revelou que o líder foi dar "apoio". "O presidente ao intervalo foi apoiar a equipa, no sentido de animar a equipa e de apoiar. Tentou ajudar e puxar pela equipa, em todos os momentos", respondeu.