Vasco Seabra: "Tenho contrato, mas no futebol nunca sabemos..."

Declarações de Vasco Seabre, treinador do Moreirense, após o jogo entre Moreirense e Famalicão, da 34.ª e última jornada da Liga NOS, que terminou com a vitória dos anfitriões por 3-0:

O jogo e a época: "Terminámos bem, mas não só neste jogo. Os últimos três jogos foram sinónimo do crescimento da equipa, do critério com bola, da capacidade para pressionar mais à frente ou atrás e da maior estabilidade defensiva. Culminámos tudo isso com uma exibição consistente, que honra a excelente época que tivemos, com um grupo de trabalho excecional, que se tornou realmente uma família. Só desta forma seria possível chegar aos 43 pontos e terminar no oitavo lugar uma época atribulada para o Moreirense, com três treinadores, muitos processos novos e variações."

Valorizar e em casa: "Ganhar é sempre fantástico, mas terminar a época a vencer em casa é importante. Só tivemos duas derrotas no nosso estádio. É um facto que tínhamos ganho em casa, mas também é um facto que era muito difícil ganharem-nos aqui. Desde que chegámos, fizemos 30 pontos em 22 jogos. É uma média pontual muito interessante para nós. É um orgulho ter os jogadores com esta predisposição, vontade de lutar e ambição de vencer. Foi uma época muito boa, premiada sempre com a qualidade deste plantel. O nosso trabalho fica sempre reconhecido quando estes atletas se conseguem valorizar."

Individualizar: "O clube tem valores com capacidade para chegar mais alto. Temos muitos jogadores que fizeram épocas fantásticas, uns melhores em determinados momentos do que outros. Podia começar a individualizar uma série deles, que seria sempre injusto. A equipa valeu sempre pelo seu todo e tornou capaz a possibilidade de muitos atletas se valorizarem. É muito importante sentirmos que esse crescimento foi positivo, para que pudéssemos somar pontos, a equipa criasse estabilidade e consistência e fizesse uma pontuação e classificação relevantes. Ao mesmo tempo, que conseguisse provocar este ânimo no mercado e olhassem para os nossos atletas, que têm condições para chegar mais alto."

O futuro: "Tenho contrato, mas no futebol nunca sabemos o que as coisas nos trazem. O clube estava a preparar a próxima temporada enquanto íamos tendo esta quantidade de jogos, mas só agora vamos sentar, conversar e preparar as coisas da melhor forma possível".