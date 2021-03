Vasco Seabra após novo empate: "Têm sido coincidências e não estamos desesperados"

Declarações de Vasco Seabra após o jogo Moreirense-Rio Ave (1-1), da 23.ª jornada da Liga NOS, disputado no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos:

Sobre o jogo: "Foi um resultado justo. Não entrámos bem no jogo e tivemos 15 minutos em que não fomos tão agressivos e intensos quanto costumamos ser para poder pressionar e permitimos que o Rio Ave tivesse mais bola. Sofremos um golo através de bola parada. Depois disso, o Rio Ave ficou confortável a defender mais baixo para poder explorar a transição. Na segunda parte, fomos mais agressivos e intensos e procurámos mais espaços nas costas do adversário.

Justiça: "Parece-me que as oportunidades do Rio Ave voltam a surgir de lances simples nossos que podiam ter sido resolvidos de outra forma. Marcámos e a parte final podia ter caído para nós. A justiça do resultado ajusta-se pela nossa forma de reagir ao golo."

Ausência: "O Fábio Pacheco é sempre importante. Não vamos negar a importância dele, mas os jogadores que entraram para substituir quem não estava deram um contributo positivo. Ao intervalo, quisemos reforçar a capacidade de ter bola e a agressividade ofensiva. Com isso, procurar mais ruturas e ameaças à última linha do Rio Ave, de forma que o esférico entrasse na profundidade ou por dentro. A equipa reagiu de forma positiva, chegou à frente para alterar o resultado e quem entrou veio dar uma nova alma."

Seis rondas sem vitórias em casa: "Têm sido coincidências e não estamos desesperados com isso. Neste campeonato importa é fazer pontos. Nos 11 jogos em que cá estou, conseguimos 17. A equipa é solidária e não vencemos por um ou outro momento. Sabemos que é um caminho que vamos conseguir ter. Se conseguirmos ganhar sempre fora, não fico nada triste. Infelizmente, não temos os adeptos connosco, mas queremos brindá-los com vitórias no nosso estádio, que é um palco no qual queremos vencer".