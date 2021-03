Uma certeza no Moreirense: Malik regressa para ficar

Avançado tem dado nas vistas no Casa Pia, onde joga por empréstimo.

Malik vai integrar o plantel do Moreirense na próxima época. O ponta de lança, 20 anos, está emprestado ao Casa Pia, da Liga SABSEG, e o desempenho, por esta altura traduzido em dez golos em 23 jogos, levou os cónegos a determinar o regresso a casa, desta vez para ficar. Este é o cenário projetado, embora a evolução do jovem atacante esteja a despertar a atenção do mercado.

Natural de Accra (Gana), Malik fez a formação no Charity Stars e, em 2018/19, mudou-se para os juniores do Vizela, onde se destacou com 22 golos em 26 jogos e atraiu a atenção do Moreirense, clube com o qual viria a celebrar contrato até 2024. Na época passada, o goleador foi cedido ao Fafe, do Campeonato de Portugal (nove golos em 23 jogos), e na temporada em curso seguiu para o Casa Pia.

Os regressos de Rúben Ramos e Idriss, emprestados ao Mafra e U. Leira, também estão a ser equacionados.