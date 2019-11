Um número inédito na história do Moreirense e só superado pelos grandes

Os sete jogadores que os cónegos cederam para seleções nacionais traduzem-se num número inédito na história do clube.

Vítor Campelos, treinador do Moreirense, não pode contar com sete jogadores para preparar o jogo da próxima semana, contra o Mafra, a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal. Um número elevado e invulgar de ausências, é certo, mas que atesta a qualidade do grupo que orienta, uma vez estas baixas se devem à chamada de jogadores às respetivas seleções nacionais. Na liga portuguesa, este número é apenas superado pelos três grandes - FC Porto, Benfica e Sporting. Os leões, aliás, cederam para seleções nacionais apenas mais dois jogadores do que o clube de Moreira de Cónegos. V. Guimarães, Marítimo, Tondela e Portimonense, com cinco internacionais nas seleções, são os que mais se aproximam do Moreirense, enquanto Santa Clara e Paços de Ferreira (3), Braga (2), Boavista, Belenenses, Aves, Rio Ave, Famalicão, Gil Vicente e V. Setúbal (1) surgem mais distantes.

A equipa treinada por Vítor Campelos até podia apresentar um número superior, mas o central Halliche abdicou de representar a seleção da Argélia após a conquista da última edição da Taça de África das Nações, disputada no Egito, em julho deste ano.

A extensa lista de internacionais é composta por Steven Vitória (Canadá), Sori Mané (Guiné-Bissau), Ibrahima (Guiné Conacri), Fábio Abreu (Angola), Luther Singh (África do Sul, sub-23) e Abdu Conté e Filipe Soares (Portugal, sub-21). Um lote que se distribui por praticamente todos os sectores do campo. O pleno por posições só não foi conseguido porque não foi convocado qualquer guarda-redes do plantel do Moreirense, o que significa que o técnico Vítor Campelos continua a ter às suas ordens o brasileiro Mateus Pasinato e os portugueses Trigueira e Nuno Macedo.

Analisados todos os sectores, e começando pelo mais recuado, o central Steven Vitória e o lateral-esquerdo Abdu Conté foram eleitos pelos respetivos selecionadores. No meio-campo, os internacionais são o trinco Sori Mané e os médios-ofensivos Ibrahima e Filipe Soares. O extremo Luther Singh e o ponta de lança Fábio Abreu são os representantes do ataque.