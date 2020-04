Um empréstimo a render juros para o Moreirense

Malik está cedido ao Fafe e será reforço para o plantel principal e para a futura equipa sub-23.

Malik é um dos jogadores emprestados em cujas qualidades os responsáveis do Moreirense mais confiança depositam. O ponta-de-lança, de 19 anos, está a dar cartas no Fafe, do Campeonato de Portugal, clube onde conquistou o estatuto de indiscutível e já leva nove golos no campeonato. Está na calha para integrar o plantel do Moreirense.

Só com Fábio Abreu garantido no eixo do ataque, uma vez que a saída de David Texeira é um dado adquirido e a permanência do veterano Nenê suscita muitas reticências, a aposta no africano como alternativa ganha cada vez mais consistência. O atacante, tal como os restantes emprestados, vai fazer a pré-temporada mas neste caso com o objetivo de continuar a evoluir no grupo sob as ordens do técnico Ricardo Soares e ainda com a possibilidade de jogar na equipa de sub-23, cuja criação deverá ser confirmada em breve.

Ricardo Silva, treinador do Fafe, elogia as qualidades do avançado ao qual augura um futuro promissor, anda que considere que tem um um longo caminho para trilhar. "É um bom menino... um jogador com uma capacidade física diferenciada para esta divisão, rápido, forte no um para um, que desequilibra e cria muitas oportunidades, mas precisa de melhorar na finalização. E tem uma boa meia distância", esclareceu o técnico, acrescentando: "Evoluiu muito desde que chegou, já percebe onde e por que é que deve estar em cada momento do jogo, mas precisa evoluir mais alguma coisa para se afirmar na I Liga. Evoluir nos sub-23? Mais uma época numa equipa de topo do CdP ou numa da II Liga seria mais benéfico, porque são campeonatos mais competitivos", afirmou.

Natural de Accra, no Gana, com formação na Charity Starts Academy, Malik chegou para os juniores do Vizela na época passada e no final foi contratado pelo Moreirense, por cinco anos, que o cedeu ao Fafe, por uma época.