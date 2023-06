Um adeus ao Moreirense: Walterson já está na Coreia do Sul

Walterson já está na Coreia do Sul para fazer exames médicos e rubricar um contrato com o Suwon FC, atual 10.º classificado do campeonato local.

O extremo brasileiro de 28 anos tem ainda mais um ano de ligação ao Moreirense, camisola que vestiu nas últimas três temporadas, com sete golos marcados em 36 jogos de 2022/23, temporada que carimbou o regresso do clube ao principal escalão.

Walterson ingressou no futebol português em 2018/19, então para representar o Famalicão. Junta-se agora ao compatriota Hugo Gomes, central que na época passada jogou no Moreirense por empréstimo do Rio Ave, com o qual terminou contrato.