Trio no lote de prioridades do Moreirense para renovar contrato

Iago Santos, João Aurélio e Bilel agradam. Clube não quer perder o trio.

Iago Santos termina contrato com o Moreirense no final da época e a permanência do defesa-central no clube está no topo dos desejos da administração. O interesse na continuidade do brasileiro já não é novo, mas a verdade é que essa intenção nunca foi além de algumas manifestações de vontade, sem que tenha avançado para negociações concretas, situação também justificada pelo impasse gerado pela pandemia da covid-19.

Todavia, e apesar de o defesa, de 27 anos, dar preferência aos cónegos em Portugal, o cenário provável aponta para o regresso ao Brasil, para jogar no campeonato principal, ou para voltar ao Médio Oriente, onde atuou no Dibba Al-Hisn, dos Emirados Árabes Unidos.

Dos oito atletas em final de contrato (Pedro Trigueira, Nuno Macedo, João Aurélio, Iago Santos, Halliche, Bilel, David Texeira e Nenê), a permanência do central brasileiro não é a única que está em agenda. Neste reduzido lote está também o ala Bilel, cujo percurso em Moreira de Cónegos é igual ao do central, pois ambos chegaram ao Minho em 2017/18. Nas contas da SAD está ainda o lateral João Aurélio, que não tem dado grandes hipóteses à concorrência. No entanto, tal como sucede com os outros companheiros, o processo de renovação de Aurélio ainda não passou das intenções, situação que só deverá acontecer após a retoma do campeonato.

Em situação indefinida está o brasileiro Nenê. O ponta de lança agrada, mas uma vez que Fábio Abreu tem contrato e que Malik, que esteve emprestado ao Fafe, regressou fica só uma vaga em aberto no eixo do ataque. E há ainda Gustavo, que esteve emprestado esta temporada ao Cova da Piedade, da II Liga.