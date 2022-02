Steven Vitória testou positivo à covid-19 e não defronta o Famalicão

Central, de 35 anos, mostrou sintomas compatíveis com a doença esta semana e ficou em isolamento

O futebolista internacional canadiano Steven Vitória testou positivo ao coronavírus, que provoca a covid-19, e vai desfalcar o Moreirense na visita ao Famalicão, no domingo, em encontro da 22.ª jornada da I Liga.

Fonte dos minhotos disse à agência Lusa que o defesa, de 35 anos, mostrou sintomas compatíveis com a doença esta semana e ficou em isolamento após o teste efetuado na quinta-feira, deixando o treinador Ricardo Sá Pinto limitado ao sérvio Lazar Rosic, ao brasileiro Pablo Santos e a Artur Jorge nas escolhas para o habitual trio de centrais.

Com 16 golos e três golos na terceira época pelo Moreirense, Steven Vitória tinha ficado no banco de suplentes na goleada caseira ante o Belenenses SAD (4-1), na segunda-feira, da 21.ª ronda, após ter jogado pelo Canadá em nova tripla jornada da última fase de qualificação da zona CONCACAF para o Mundia'l2022.

O Moreirense, 15.º classificado, com 19 pontos, visita o rival minhoto Famalicão, 17.º e penúltimo, com 17, no domingo, às 15:30, no Estádio Municipal de Famalicão, em duelo da 22.ª jornada da I Liga, com arbitragem de Tiago Martins, da associação de Lisboa.