Sérgio Conceição muda-se para o Moreirense

Sérgio Conceição vai chegar para a defesa do Moreirense, que está de regresso à I Liga

Sérgio Conceição, de 26 anos, ex-Portimonense pode ser em breve reforço do Moreirense.

As negociações entre as partes estão em fase de conclusão e a inclusão do lateral-direito no plantel de Rui Borges deve tornar-se uma realidade. De referir que os cónegos têm apenas Dinis Pinto, ex-Braga B, para a posição, reforço que defrontou o Farense, na Taça da Liga.