Herói da Taça, Pedro Nuno confessa que chorou ao saber que a lesão o vai afastar alguns meses dos relvados.

Pedro Nuno rompeu o ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho direito no jogo com o Merelinense, da Taça de Portugal, no passado domingo. Autor do único golo da partida, que garantiu a passagem à IV eliminatória, o futebolista foi substituído por David Tavares, aos 85", longe de imaginar que as dores no joelho direito resultavam de uma lesão grave.

"Senti um choque quando recebi a notícia, chorei, berrei, pensei em mil e um cenários negativos... Dizem que tudo acontece por alguma razão e, se assim é, cá estou para voltar mais forte que nunca", escreveu o jogador nas redes sociais, revelando-se otimista quanto ao futuro: "Vai ser um processo lento, doloroso e com muito sacrifício, mas, no final, vou estar com um sorriso nos lábios e a verificar que ultrapassei tamanho obstáculo", acrescentou.