Seis jogadores recebem alta da DGS e estão à disposição de César Peixoto

Seis jogadores do Moreirense regressaram aos treinos, depois de terem estado infetados com o novo ​​​​​​​coronavírus.

Seis futebolistas do Moreirense, da I Liga, regressaram esta quinta-feira aos treinos, após terem estado infetados com o novo coronavírus e cumprido 10 dias de isolamento profilático, sob orientação do novo treinador César Peixoto.

O apronto inaugural do sucessor de Ricardo Soares aconteceu nove dias depois da suspensão dos trabalhos devido ao surto de covid-19, que assolou o clube na semana passada e originou 30 casos de infeção, cuja maioria está assintomática.

Desse lote faziam parte os guarda-redes Miguel Oliveira, Kewin e Nuno Costa, o defesa Matheus Silva, o médio Galego e o avançado Derik Lacerda, que correspondem aos primeiros casos de infeção registados desde o final de outubro.

Os seis jogadores mantiveram-se sem sintomas nos últimos 10 dias de isolamento exigidos pela Direção-Geral da Saúde (DGS) e receberam alta dos respetivos médicos de família, devendo contar com os restantes colegas até ao início da próxima semana.

O treino desta quinta-feira sinalizou os primeiros contactos de César Peixoto com parte do plantel minhoto, um dia após ter reunido nas instalações do clube com o departamento do futebol profissional, procurando inteirar-se dos recursos e condições laborais existentes.

O Moreirense, no 11.º posto, com oito pontos, deveria ter recebido o Paços de Ferreira no sábado, num jogo da sétima jornada da I Liga, que foi adiado para 01 de dezembro, às 21:45, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.

Ricardo Soares acertou na segunda-feira a rescisão por mútuo acordo com a SAD liderada por Vítor Magalhães, sem especificar os motivos, sendo rendido por César Peixoto, que se prepara para a primeira experiência como técnico principal na I Liga.

Natural das Caldas das Taipas, no concelho de Guimarães, o ex-defesa internacional português orientou o Varzim em 2018/19 e repartiu a última época com passagens por Académica e Desportivo de Chaves, vencendo 11 dos 35 jogos disputados na II Liga.

César Peixoto, de 40 anos, representou como futebolista FC Porto, Benfica, Sporting de Braga, Vitória de Guimarães ou Gil Vicente, entre outros clubes, tendo conquistado 10 títulos internos, incluindo quatro campeonatos, e quatro provas internacionais.

O próximo compromisso do Moreirense é a visita ao Merelinense, integrada na terceira eliminatória da Taça de Portugal e aprazada para 22 de novembro, às 15:00, no Estádio João Soares Vieira, em Merelim São Pedro, freguesia do concelho de Braga.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,27 milhões de mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 3.103 em Portugal.