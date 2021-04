Vasco Seabra, treinador do Moreirense, garante que os cónegos não vão entrar tranquilizados, mas sim com vontade de ganhar. No entanto, não há necessidade de impor metas mais ambiciosas.

O treinador Vasco Seabra descartou esta sexta-feira que os futebolistas do Moreirense manifestem tranquilidade em função do conforto pontual na classificação na I Liga, na véspera da receção ao Tondela, da 27.ª jornada.

"Para nós, não existe conforto, mas sim vontade de ganhar. A cada jogo que passa, queremos consolidar, construir e ser mais dominadores nos processos ofensivo e defensivo. Temos falado isso com os atletas, que se vão mostrando mais para que as coisas corram da forma pretendida", sublinhou o técnico, em conferência de imprensa.

Os cónegos têm 12 pontos de vantagem sobre a zona de descida, quando restam 24 em disputa, e estão na luta pelo sexto lugar, o último que poderá dar acesso às provas europeias, a par de Vitória de Guimarães e Santa Clara, que se defrontam nesta ronda.

"Se há necessidade de impor metas mais ambiciosas? Efetivamente, não. Seja qual for o lugar em que estivermos, que foi conquistado pelo grupo de trabalho de forma meritória, sentimos que vamos ser altamente competitivos e queremos olhar para cima para, no final, estarmos orgulhosos pelo que fizemos e alegres pela forma como jogamos", frisou.

Vasco Seabra enalteceu o "compromisso interno" do Moreirense, que contabiliza seis empates e uma derrota nos últimos sete jogos caseiros para a I Liga e vai procurar frente ao Tondela a primeira vitória como visitado sob alçada do sucessor de César Peixoto.

"É um desafio importante para nós. Os pontos ficam ainda mais difíceis de conquistar a cada jornada que passa. Vamos ter um oponente difícil, mas temos a ambição de encará-lo com vontade de vencer. Acreditamos que vamos fazer um bom jogo. Serão oito duelos num curto espaço de tempo e precisamos de uma entrega máxima de todos", apelou.

Os beirões aportam o pior registo fora de portas, com um triunfo, duas igualdades e 10 desaires, mas somaram quatro pontos nas visitas aos Açores e a Guimarães, levando os minhotos a terem "indicações claras" para "estar no melhor" das suas capacidades.

"O Tondela iniciou mal o campeonato fora de casa, mas foi crescendo no seu registo externo. Vamos ter um adversário capaz de jogar de diferentes formas, sistemas e dinâmicas, que é difícil de contrariar, tem compromisso defensivo e procura chegar-se à frente. Mais do que a classificação, terá a ver com a nossa entrega e dedicação", notou.

Pedro Amador, Sori Mané, Pedro Nuno e Derik Lacerda continuam lesionados, enquanto Abdoulaye Ba já debelou uma contusão no adutor direito, sofrida em 05 de abril, no empate caseiro com o líder invicto Sporting (1-1), e volta às opções de Vasco Seabra.

O Moreirense, oitavo, com 34 pontos, recebe o Tondela, 11.º, com 28, no sábado, às 15h30, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, em partida da 27.ª jornada, com arbitragem de Iancu Vasilica, da associação de Vila Real.