Expulso já depois do apito final do Moreirense-FC Porto (0-1), partida da 23ª jornada da Liga Bwin, Ricardo Sá Pinto não marcou presença na conferência de imprensa após os 90 minutos.

Esta segunda-feira, nas redes sociais, o treinador moreirense não ser referiu diretamente ao que sucedeu durante e já depois do jogo, designadamente o vermelho que viu, tal como o adjunto do FC Porto, Diamantino Figueiredo.

"Parabéns aos nossos jogadores pelo Grande jogo que fizeram! Nunca desistiram e souberam reagir com alma e coragem a todas as adversidades que tiveram de enfrentar no jogo de ontem! Foi um resultado injusto e merecíamos todos muito mais... mas com este espírito de união, luta e de sacrifício, iremos seguramente alcançar os nossos objectivos. Obrigado a todos os nossos adeptos que, mais uma vez, nos apoiaram do início ao fim! Foco no próximo jogo: todos a Arouca", pode ler-se.