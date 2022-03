Sá Pinto reencontra o Sporting e tenta contrariar uma tendência negativa

Com a braçadeira de treinador, Sá Pinto não tem sido feliz a defrontar os leões e esta será a primeira vez na condição de anfitrião. O objetivo é repetir as boas exibições com FC Porto e Benfica.

Sá Pinto vai defrontar pela terceira vez o Sporting na sua carreira como treinador, a primeira na condição de anfitrião. Nos dois jogos anteriores, ambos disputados em Alvalade, o então timoneiro do Belenenses (1-0, em 2015/16) e do Braga (2-1, em 2019/20) saiu derrotado da casa dos leões.

Mas o que lá vai lá vai, como diz o adágio popular, pelo que nesta altura o objetivo do técnico é o de aproveitar o fator casa para alterar essa tendência, o que significa repetir, no mínimo, os empates das duas últimas épocas. E começar a somar os pontos que lhe permita fazer emergir o clube de Moreira de Cónegos para além da linha de água o mais rapidamente possível, a fim de evitar as aflições de final de época até ao último suspiro do campeonato.

Isto porque os 20 pontos amealhados nas 25 jornadas já realizadas apenas encontram paralelo na época 2016/17, na qual os minhotos só se livraram da despromoção no derradeiro jogo, na sequência de uma vitória sobre o FC Porto, por 3-1. Curiosamente, nas duas descidas, o Moreirense dispunha de um pecúlio superior: 25 pontos, em 2004/05 (desceram três clube diretos), e 21 pontos, em 2012/13. Por outro lado, se é verdade que o Sporting surge no Minho como campeão em título, também é certo que na atual classificação está atrás do FC Porto, ao qual os cónegos venderam recentemente muito cara a derrota (0-1). Poucas jornadas depois de ter empatado com o Benfica, na Luz.

Foram duas boas prestações perante dois dos grandes clubes portugueses, ambas sob o comando de Sá Pinto, que servem de fator de motivação e elevar os índices de confiança aos nortenhos, pese o resultado negativo com os dragões. Sá Pinto, refira-se, iniciou a formação no FC Porto e concluiu-a no Salgueiros, de onde transitou para o Sporting, enquanto jogador. Saiu e voltou ao clube de Alvalade, onde, além de jogador, também foi diretor desportivo e treinador.