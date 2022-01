Sá Pinto: "Pessoalmente, passei grandes momentos em Braga. É um jogo especial"

Declarações do treinador do Moreirense na antevisão ao jogo da ronda 20 do campeonato.

O treinador Ricardo Sá Pinto pede intensidade ao Moreirense na visita ao Braga, no duelo minhoto da 20.ª jornada da Liga Bwin, face às repercussões da derrota com o Santa Clara (0-2).

"Não era o jogo que queríamos para ter uma reação, mas vamos tê-la. Sabemos que só jogámos uma parte à nossa imagem no último desafio e temos de fazê-lo nas duas. Não podemos baixar desse registo. Se nos desconcentramos e perdemos atitude competitiva, vamos ser penalizados novamente", advertiu o técnico, em conferência de imprensa.

Depois de uma vitória em Vizela (1-0) e um empate ante o Benfica (1-1), o sucessor de Lito Vidigal viu os cónegos falharem a melhor série de resultados da época frente aos açorianos, regressando à 16.ª posição, de acesso ao play-off de permanência na elite.

"Quero a equipa em Braga com a atitude, concentração, espírito combativo e união que teve nos últimos dois jogos fora. Para mim, isso é ponto assente. A equipa percebeu que tem de ter essa reação e não pode adormecer. Sendo um campeonato competitivo, as equipas estão muito igualadas e, ao mínimo deslize, iremos pagar muito caro", reiterou.

Ricardo Sá Pinto assume que o Moreirense não tem acusado a pressão pela queda na tabela, que até pode servir como "mais um extra a nível motivacional" para "se superar mais", num estádio onde contabiliza oito derrotas e três empates em duelos da I Liga.

"Sinto que os jogadores estão tranquilos e motivados. Sinto a equipa alegre e a treinar num nível muito bom, incluindo aqueles que não jogam. Todos estão envolvidos, o que é muito importante, pois cria uma grande competitividade entre eles. Estamos no caminho certo. Temos de continuá-lo e não duvido de que nos vai levar ao sucesso", considerou.

O confronto minhoto acontece em dia de eleições legislativas e assinala o regresso do treinador a Braga, onde treinou na primeira metade de 2019/20, para defrontar um rival moralizado pelo triunfo na visita ao campeão nacional Sporting (2-1).

"Pessoalmente, passei grandes momentos em Braga. Fui muito bem recebido, não só pelas pessoas do clube, mas também pelos bracarenses. Em conjunto com jogadores e estrutura, conseguimos resultados importantes para o clube, que me deixam satisfeito. É um jogo especial para mim, pois não sou indiferente ao carinho que senti lá", recordou.

Steven Vitória, suspenso e ao serviço da seleção do Canadá, e o brasileiro Pablo Santos, cedido pelos "arsenalistas", são baixas para Ricardo Sá Pinto, que já pode utilizar Artur Jorge e Fábio Pacheco, que cumpriram castigo, enquanto Gonçalo Franco recuperou da infeção pelo coronavírus e o holandês Godfried Frimpong debelou uma lesão muscular.

"Vamos jogar um adversário motivado, que em casa não tem ultimamente feito bons resultados, mas isso não quer dizer que não tenha o valor que tem. Quero que a equipa jogue com o mesmo respeito, humildade e ambição que mostrou frente ao Benfica. Se tivermos esta postura, acredito claramente que podemos discutir os três pontos", frisou.

O Moreirense, 16.º e antepenúltimo colocado, com 16 pontos, visita o Sporting de Braga, quarto, com 35, no domingo, às 18:00, no Estádio Municipal de Braga, em encontro da 20.ª jornada da I Liga, com arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.