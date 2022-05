Sá Pinto não renova contrato e está de saída do Moreirense

Ricardo Sá Pinto, treinador do Moreirense

Técnico iniciara funções em 7 de janeiro deste ano

A ligação entre o Moreirense e Ricardo Sá Pinto, iniciada no decurso desta época, está perto do fim. O treinador e o clube recém-despromovido à Liga SABSEG, apurou O JOGO, não vão renovar o respetivo contrato, com validade até ao fim de 2021/22.

Ricardo Sá Pinto, que não conseguiu evitar a despromoção do emblema cónego ao segundo escalão do futebol profissional, vai ficar livre, após ter iniciado funções em 7 de janeiro deste ano, sucedendo a Lito Vidgal, para abordar um novo desafio.

Ao comando do Moreirense, o treinador, que já representou Sporting, Belenenses e Braga, entre outros, venceu seis jogos, empatou dois e perdeu 12, num total de 20.