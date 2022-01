Sá Pinto: "Até há pouco tempo, não estava a pensar treinar em Portugal"

O técnico confessou que tinha outros convites em carteira para a sua carreira, mas partilhou que a persistência do presidente do clube, Vítor Magalhães, se revelou decisiva para aceitar este desafio

O novo treinador do Moreirense prometeu esta sexta-feira uma equipa "com espírito vencedor e a querer dar a volta à situação" na sua estreia frente ao Vizela, no sábado, em jogo da 17.ª jornada da I Liga.

Ricardo Sá Pinto, de 49 anos, que pela primeira vez falou como técnico da formação minhota, mostrou-se "agradado" com o plantel e com as condições de trabalho que encontrou.

"Vi uma equipa com um espírito vencedor e quer dar a volta à situação, que acredita na sua qualidade individual e coletiva e na estrutura que a acompanha. Estou muito satisfeito com o que encontrei a nível das pessoas e das infraestruturas", disse Sá Pinto.

O novo treinador do Moreirense confessou que tinha outros convites em carteira para a sua carreira, mas partilhou que a persistência do presidente do clube, Vítor Magalhães, se revelou decisiva para aceitar este desafio.

"Confesso que estive muito próximo de ir para outros clubes no estrangeiro, recusei algumas propostas, e não estava até há pouco tempo a pensar treinar em Portugal. Mas, depois da persistência do nosso presidente, um homem bem-sucedido na vida empresarial e desportiva, que não consegue ouvir um não, fui convencido para este desafio", disse o técnico.

Sobre os objetivos que lhe foram propostos, Sá Pinto apontou desde logo "a manutenção", acreditando na qualidade da equipa para "querer mais".

"A mentalidade desta equipa é muito competitiva. Gosta de ganhar e sofre muito quando não o consegue. Temos de fazer isso no campo para traduzir em resultados", vincou.

O técnico não se quis aprofundar na necessidade de reforçar o grupo de trabalho, e, embora confessando "que é uma situação natural no mercado de janeiro", deu primazia ao lote de jogadores que tem em mãos.

"Até à data não estou muito preocupado com a situação. Tenho gostado do que tenho visto. Teremos tempo até ao final do mês para perceber se temos necessidades ou não. No início de uma relação há sempre um novo acreditar dos jogadores e um lado motivacional. Tenho sentido um grande compromisso", afirmou.

Apesar de ter apenas dois treinos com o grupo, Sá Pinto espera uma "boa resposta" da equipa este sábado, em Vizela, num dérbi regional que o treinador reconhece a importância.

"É um dérbi, que é sempre emocional e especial. Mas, como dizem os nossos adeptos, um dérbi bom é um dérbi ganho, e é esse o nosso objetivo. Ainda falta muito trabalho pela frente, mas queremos já começar bem", vincou o treinador.

O Moreirense, que é 16.º classificado, com 12 pontos, desloca-se este sábado ao reduto do "vizinho" Vizela, 12.º, com 16, numa partida agendada para as 15:30, que terá arbitragem de Hugo Miguel, da Associação de Futebol de Lisboa.