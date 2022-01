Sá Pinto já assinou com o Moreirense e orientou o treino desta quinta-feira

Rende Lito Vidigal no comando técnico.

Sá Pinto já assinou contrato com o Moreirense, tendo orientado o treino da manhã desta quinta-feira. O técnico de 49 anos, que rende Lito vidigal, faz-se acompanhar do adjunto Rui Mota e do treinador de guarda-redes Bruno Pereira. Castro e Leandro Mendes, dois homens casa, também integram a equipa técnica.

Sá Pinto tem uma vasta experiência, com passagens por Gaziantep (Turquia), Vasco da Gama (Brasil), Braga, Légia (Polónia), Standard Liêge (Bélgica), OFI, Atromitos (ambos da Grécia), Al Fateh (Arábia Saudita), Belenenses, Estrela vermelha (Sérvia) e Sporting.

É o terceiro treinador de uma época que começou com João Henriques. e tem como objetivo tirar a equipa do 16.º lugar do campeonato que ocupa atualmente.