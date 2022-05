Sá Pinto foi suspenso 15 dias e falha jogos do play-off com o Chaves

Sá Pinto no final do encontro com o Vizela

Em causa as palavras dirigidas aos adeptos do Vizela após o jogo da última ronda do campeonato.

Sá Pinto, treinador do Moreirense, foi suspenso por 15 dias e multado em 2 805 euros por "lesão da honra e da reputação e denúncia caluniosa", informou esta quinta-feira o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Na origem da punição está o comportamento do treinador dos minhotos, que no jogo com o Vizela, que garantiu a presença dos cónegos no play-off, da última jornada da Liga Bwin, "percorreu parte do relvado em direção à bancada topo norte, onde se encontravam ainda parte dos adeptos do FC Vizela, e dirigindo-se a estes, disse de forma audível por parte do comandante da força da GNR, a expressão: 'tomai, toma lá c...'".

Face ao castigo, Sá Pinto não poderá estar no banco nos dois jogos de play-off de permanência/subida frente ao Chaves, terceiro classificado da II Liga, marcados para sábado e 29 de maio.