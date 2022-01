Sá Pinto fala em "orgulho": "Mirallas fez um esforço financeiro"

Treinador falou sobre o reforço internacional belga na antevisão ao jogo com o Braga.

O treinador Ricardo Sá Pinto admitiu este sábado o "esforço financeiro" mostrado pelo futebolista internacional belga Kevin Mirallas para assinar surpreendentemente até ao final da temporada pelo Moreirense.

"Não seria fácil um jogador do nível dele vir para o Moreirense se estivesse a jogar como titular numa equipa qualquer. Não teríamos capacidade para o contratar sequer, quanto mais para lhe pagar o salário. O Kevin Mirallas fez um esforço financeiro para vir para o Moreirense e digo com orgulho que influenciou eu ser o treinador", vincou o técnico, na conferência de antevisão ao duelo com o Braga, da 20.ª jornada da I Liga.

Com 60 partidas e 10 golos pela seleção da Bélgica, que representou no Mundial'2014 e nos Jogos Olímpicos Pequim'2008, o avançado, de 34 anos, estava sem clube desde a saída dos turcos do Gaziantep, no qual foi treinado por Ricardo Sá Pinto em 2020/21.

"Não joga há algum tempo e isso é um handicap para ele e para nós. Não tem o ritmo ideal de jogo para entrar de forma imediata e ajudar-nos com tudo aquilo que sabe, mas vamos ajudá-lo na integração, para que rapidamente chegue à forma que pode e quer e nós desejamos. É um processo que ainda vai demorar duas a três semanas", estimou.

Kevin Mirallas alinhou em alguns dos principais campeonatos europeus e destacou-se durante cinco temporadas e meia na "Premier League", com 186 jogos, 39 golos e 35 assistências pelo Everton, jogando "em várias posições do meio-campo para a frente".

"Pode jogar a oito, a dez e a extremo. É um jogador inteligente, experiente e com carreira feita em várias posições. Comigo também o fez, pelo que está preparado para jogar em diferentes sistemas. Por agora, sinto que nos pode ajudar em determinados minutos. À medida que for treinando, terá outra capacidade para subir de nível", frisou.

A reabertura do mercado de transferências, que encerra na segunda-feira, possibilitou ainda a aquisição do médio brasileiro Jefferson, que também trabalhou com Ricardo Sá Pinto no Gaziantep, no qual perdeu influência em 2021/22, ao contar apenas sete jogos.

"Vem com outro ritmo, apesar de estar parado há dois meses. Vai ser mais fácil de se adaptar à nossa intensidade e a partir da próxima semana já vai ser opção. Juntamente com o Kevin Mirallas, fará quase uma mini pré-época. Joga mais numa posição oito, como médio de chegada, que transporta o jogo, aparece muito bem sem bola em zonas de finalização, é muito rotativo, gosta de ter bola e assumir a responsabilidade", traçou.

Já as saídas do defesa Abdu Conté (Troyes) e do médio Filipe Soares (PAOK Salónica) vão render mais de quatro milhões de euros ao Moreirense, refletindo um campeonato "cheio de talentos e alvo de outros países e clubes com maior capacidade financeira".

"Sou funcionário do clube e estou satisfeito com os jogadores que tenho. Não queria que tivesse saído ninguém, mas não sou eu que vendo atletas e giro o clube. Provavelmente, o clube teve de tomar essas decisões não por querer, mas por necessidade. Temos de aceitar essa realidade e trabalhar com os que temos, acreditando na sua capacidade. Se pudermos agregar valor à equipa, certamente iremos fazê-lo", concluiu Ricardo Sá Pinto.

O Moreirense, 16.º e antepenúltimo colocado, com 16 pontos, visita o Sporting de Braga, quarto, com 35, no domingo, às 18:00, no Estádio Municipal de Braga, em encontro da 20.ª jornada da I Liga, com arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.