Sá Pinto explica conversa com os adeptos: "Como treinador e líder, não fujo..."

Declarações do treinador Sá Pinto após o jogo Moreirense-Vitória de Guimarães (0-1), da 28.ª jornada da I Liga Bwin

Solução: "Sou treinador e tenho de arranjar soluções, senão não estou a fazer nada. Enquanto a direção achar que sou solução, estarei aqui de corpo e alma e não abandono até ao final. Acreditam no meu trabalho, estamos juntos até ao final e vamos juntos até ao final."

Ganhar: "Não há ninguém que queria ganhar mais do que nós. Não somos pessoas de desistir. Estamos super tristes, o que é normal, porque somos ganhadores, trabalhadores e dedicados e temos competência. Vai ser duro para todos, mas, com bastante lucidez, parece-me que, seguindo este rumo e com alguma felicidade, sairemos desta situação."

Conversa com os adeptos no final do jogo: "São pessoas que vivem o clube e temos de as respeitar muito. Alguns, se calhar, até deixam de comer para verem o Moreirense. Vi muitas pessoas a chorar, desesperadas, que não conseguem encontrar explicações. Como treinador e líder, não fujo às minhas responsabilidades. Tive de me disponibilizar aos adeptos para o que quisessem falar comigo. Estarei sempre disponível para dar justificações a toda a hora, porque estamos todos envolvidos no mesmo objetivo".