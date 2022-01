Sá Pinto bem encaminhado para regressar ao campeonato português

É o escolhido do Moreirense para render Lito Vidigal.

Ricardo Sá Pinto está em boa posição para assumir o comando técnico do Moreirense. Segundo informações recolhidas por O JOGO, os contactos entre o emblema de Moreira de Cónegos e o treinador estão em fase avançada.

Sá Pinto vai, ao que tudo indica, reunir-se pessoalmente ainda hoje com o presidente Vítor Magalhães, num encontro que deverá selar o acordo definitivo entre as partes.

O treinador de 49 anos tem uma vasta experiência, com passagens por Gaziantep (Turquia), Vasco da Gama (Brasil), Braga, Légia (Polónia), Standard Liêge (Bélgica), OFI, Atromitos (ambos da Grécia), Al Fateh (Arábia Saudita), Belenenses, Estrela vermelha (Sérvia) e Sporting.

Lito Vidigal, recorde-se, acertou já os termos da rescisão com o Moreirense, depois de uma vitória e quatro derrotas no banco. Sá Pinto será, se o acordo vier a ser fechado, como se prevê, o terceiro treinador de uma época que começou com João Henriques. O objetivo será tirar a equipa do 16.º lugar do campeonato que ocupa atualmente.