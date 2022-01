Sá Pinto e o ponto na Luz: "Equipa que está 90' a defender, dificilmente ganha ou não perde"

Sã Pinto, treinador do Moreirense

Declarações do treinador do Moreirense em reação ao empate (1-1) alcançado, este sábado, na visita ao reduto do Benfica, em jogo referente à 18.ª jornada da Liga Bwin

Estratégia definida para o jogo: "O Benfica tem muitas soluções individualmente. Conhecemos bem o sistema. O volume é tanto que é difícil para tudo e conseguir um bom resultado, apesar de termos preparado bem o jogo. Não podíamos sair para atrair, sob o risco de causa perigo sobre o lateral. Não descurámos a parte ofensiva. Uma equipa que está 90 minutos só a defender, dificilmente ganha ou não perde. Queríamos ter feito mais. Na primeira parte, não conseguimos sair [para o ataque]. O Benfica esteve forte na reação à perda. Sem bola, é muito difícil [jogar]. O Benfica ia tentar-nos sufocar, mas a equipa foi mentalmente muito forte, sabia o que fechar, como parar o adversário e sabia que ia ter a sua oportunidade em fazer golo. Uma equipa grande expõe-se um bocado mais se não estiver a ganhar perto do fim."

Resultado justo: "Houve muito crer, vontade e organização. Foi pena o golo logo a seguir [do Darwin]. Eu acredito que fizemos o mais difícil [marcar]. A partir dali, iria ser difícil o Benfica marcar. Iria haver lugar a futebol direto, com segundas bolas, ressaltos. Mas não fomos felizes. O Benfica tem qualidade e encostou-nos lá atrás. Devido ao volume de jogo, acaba-se por ajustar o resultado."

Evolução: "Em termos mentais, a equipa sente-se mais forte, mais motivada, alegre. Com bons resultados, muito melhor. Vencer o dérbi [contra o Vizela] e empatar na Luz ajuda a melhorar. Trabalho dentro daquilo que a equipa precisa e vai precisar. Cada jogo é uma história diferente. Pela frente, temos um jogo com muita responsabilidade para ganhar. Estamos perto do décimo lugar, mas falta muito pela frente."