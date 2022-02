Sá Pinto e o abraço especial a Derik: "Tem um talento extraordinário"

Declarações do treinador do Moreirense, no final do encontro com o Belenenses (4-1)

Jogo: "Ainda há um longo caminho. Vamos ter guerra até ao final. Foi um jogo muito bem conseguido, não foi só a vitória. Sofremos um golo injustamente, na única desatenção. Fomos fortes mentalmente. A equipa foi inteligente na segunda parte, como desgastou. Se jogássemos sem progressão...não era aquilo que queria. A equipa nunca parou. Podia ter sido ainda melhor. É uma vitória para os nossos adeptos, que, com jogo à segunda à noite, com frio, vieram."

Derik: "É um menino com grande talento. São jovens. Tem um talento extraordinário. É alto e consegue ter agilidade. Precisava de um golo. Gostava de ajudar todos os jogadores. São 27 a treinar no limite. Fico triste com aqueles que ficaram de fora."