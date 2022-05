Sá Pinto e a luta do Moreirense: "Tem sido o desafio mais difícil da minha carreira"

Cónegos já não dependem de si mesmos para chegarem ao 16.º e antepenúltimo lugar, de acesso ao play-off

Ricardo Sá Pinto admitiu esta sexta-feira que uma eventual descida do Moreirense à segunda divisão "seria uma grande injustiça", na véspera da receção ao Vizela, da 34.ª jornada e última da Liga Bwin.

"Não merecemos muitos dos resultados que tivemos. A equipa tem sido extraordinária ao continuar a acreditar e trabalhar ante contrariedades e adversidades constantes. Estes atletas são à minha imagem. Até ao lavar dos cestos é vindima e vamos trabalhar neste jogo para termos mais dois para disputar", frisou o técnico, em conferência de imprensa.

Goradas as possibilidades de permanência direta, os minhotos já não dependem de si mesmos para chegarem ao 16.º e antepenúltimo lugar, de acesso ao play-off, partindo para a derradeira jornada em 17.º, com 26 pontos, quatro abaixo da zona de salvação.

"Só uma grande equipa, com uma mentalidade muito forte e grande espírito vencedor, é que tem sabido conviver, semana após semana, com situações imerecidas e injustas e chega ao último jogo com hipóteses de se manter na elite. Pela minha experiência, isso não era possível numa equipa normal. Queremos alcançar o play-off, mas isso vai ser apenas um passo, porque depois teremos uma caminhada com dois jogos", observou.

Para poder disputar essa eliminatória a duas mãos com o terceiro colocado da Liga SABSEG, o Moreirense está proibido de perder com o Vizela e tem de esperar que o Tondela, 16.º e antepenúltimo, com 27 pontos, um acima dos cónegos, não vença em casa o Boavista.

Em caso de empate, os vimaranenses, que vêm de três derrotas consecutivas, só irão aceder ao play-off se o Tondela perder e o lanterna-vermelha Belenenses, com 25 pontos, não ganhar em Arouca, num trio de jogos com pontapé de saída em simultâneo

"Foi mais uma grande semana desta equipa, que está muito crente e preparada física e mentalmente. Conto que estejamos todos sorridentes e felizes no final. O nosso público tem sido extraordinário. Esteja aqui um, dois e três anos ou termine a ligação ao clube, nunca me vou esquecer do carinho e apoio dos adeptos e sócios e da vila, que nos têm acompanhado numa altura difícil. É por eles que vamos ganhar este desafio", afiançou.

Ricardo Sá Pinto completa uma volta no comando do Moreirense e antecipa um "grande dérbi" com o Vizela, que já assegurou uma inédita permanência e "jogará sem pressão, descontraído e para ganhar" no segundo clássico entre clubes vizinhos para a Liga Bwin.

"Estamos pressionados, mas temos sabido viver com isso. Espero que possamos ser felizes como no jogo da primeira volta [vitória por 1-0, à 17.ª ronda], fazendo o mesmo resultado e exibição. Estamos à procura da felicidade e esta tem de chegar. A sorte não pode ser tão madrasta. Somos uma equipa de primeira e não de segunda", desabafou.

Privado do brasileiro André Luís, por castigo, o treinador já pode contar com Paulinho, de regresso após suspensão, para tentar evitar a queda dos cónegos na II Liga oito anos depois, sendo ainda incertas as recuperações em tempo útil do neerlandês Godfried Frimpong, lesionado na derrota frente ao Estoril Praia (1-0), e do belga Kevin Mirallas.

"Tem sido o desafio mais difícil da minha carreira, apesar de termos todas as condições para trabalhar. Agora, o nosso campeonato é muito competitivo. Há oito ou nove equipas nesta luta e [a descida] pode calhar a qualquer uma. É uma questão de detalhe. A nossa época resume-se a estes detalhes, que maioritariamente não nos têm sido favoráveis e nos têm penalizado muito. Já temos a nossa dose, mas estamos muito vivos", finalizou.

O Moreirense, 17.º, com 26 pontos, defronta o Vizela, 14.º, com 33, no sábado, às 15:30, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, em duelo da 34.ª jornada da Liga Bwin, com arbitragem de Nuno Almeida, da associação do Algarve.