Sá Pinto elogia Jefferson, figura da vitória: "Por isso é que fui buscá-lo"

Declarações, no final do encontro com o Gil Vicente (1-2), referente à 29ª jornada da Liga Bwin

Fator sorte: "Sorte? Fomos à procura dela desde o início com personalidade. A primeira parte foi muito igualada e disputada, jogar com o Gil Vicente, com a confiança e moral com que eles estão, 46 pontos, Europa praticamente garantida e nós, sete jogos sem vencer e último lugar, dentro das circunstâncias fizemos um grande jogo."

Capacidade de sofrimento e alma: "Na segunda parte, ficámos reduzidos a 10, mas continuámos organizados, pressionantes, num bloco mais baixo, mas sempre a espreitar uma oportunidade de fazer golo, e fizemos dois. O Gil Vicente só voltou a entrar no jogo no 2-1, o jogo mudou, a equipa sentiu a intranquilidade do passado e de jogos em que estava bem, sofre um golo e abana e a equipa abanou. O Gil Vicente esteve muito bem a tentar, nós algo cansados, foi a vitória do espírito de equipa, do sofrimento e da alma. Soubemos jogar bem este jogo, sofrer quando foi preciso, parabéns à equipa e aos jogadores, foram extraordinários, assim como os adeptos, que foram incríveis a apoiar. Só assim podemos atingir o único objetivo que é ficar na Liga Bwin."

Importância do resultado: "Era decisivo ter um resultado destes e da forma como foi, mostrar esta capacidade de dar a volta à situação, não temer, mostrar união, personalidade e coragem. Ficam a faltar cinco jogos, foi um passo muito bom que demos, são só três pontos, mas animicamente foi muito importante. Agora, não podemos parar e vamos tentar continuar este resultado, vai ser uma guerra até ao final. Hoje tivemos alguma felicidade, não estivemos perfeitos, mas este é o caminho."

Entrada de Derik: "Acho que o treinador também mostrou coragem. Os jogadores, hoje em dia, têm outra cultura tática e conhecimento do jogo e os sinais que damos para o campo eles percebem logo. Não posso dizer uma coisa e fazer outra. Umas vezes somos felizes, outras não, mas a intenção estava lá e hoje fomos todos felizes."

Importância de Jefferson Júnior: "É um médio que tem muita qualidade, por isso é que fui buscá-lo e hoje foi determinante. Só tenho pena de não ter o Mirallas há mais tempo, das três vezes que ia jogar lesionou-se na véspera, tem uma qualidade e experiência que acrescenta muito à equipa".