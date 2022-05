Sá Pinto desolado após derrota com o Boavista: "É um cenário terrível"

Declarações de Ricardo Sá Pinto, treinador do Moreirense, após a derrota por 2-1 na receção ao Boavista, na 32.ª jornada da Liga Bwin.

Como está o balneário? "Contentes não estamos, de certeza. Estamos muito tristes. Acho que fizemos o suficiente para sair com outro resultado. Houve falta no primeiro golo, o VAR não ajudou o árbitro a invalidar o golo. Nestes jogos de decisão, isso custa caro. Fizemos um jogo competente, fomos agressivos, merecíamos outro resultado... Fizemos o empate e íamos ganhar o jogo, mas depois acontece aquela situação [erro que permite o segundo golo do Boavista], que não pode acontecer. Deve ser o momento, que não ajuda. Mas uma equipa que quer ficar na I Liga, não pode cometer este tipo de erros."

Mirallas saiu lesionado: "Ele faz e vê coisas diferentes, tem muita qualidade. Mas o Gonçalo Franco entrou bem, esteve à altura. Não foi por aí que não ganhámos."

Dificuldades: "Perdemos quatro jogadores no último jogo, hoje perdemos mais três. E temos de ir ao Estoril ganhar. É um cenário terrível. Fizemos o suficiente para discutir a permanência até ao final, agora já não dependemos de nós. Mas temos de ir ao play-off, pelo menos. Tudo é possível, mas a desilusão é grande. Temos tido semanas bem duras aqui. Hoje é um dia difícil para toda a gente. Vamos descansar e começar a preparar a semana já amanhã."