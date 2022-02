Sá Pinto critica arbitragem: "Noto um nervosismo tremendo e muita decisão através do cartão"

Sá Pinto visa arbitragem após expulsão na derrota do Moreirense ante FC Porto

O treinador do Moreirense, Ricardo Sá Pinto, expulso na derrota com o FC Porto, na 23ª jornada, lamentou que haja uma "arbitragem menos benevolente e com tolerância quase zero" na Liga Bwin.

"Em qualquer situação, o diálogo já não é o que era e os cartões substituem facilmente o diálogo que existia. O futebol é um jogo de grandes emoções, no qual estamos a jogar a nossa vida profissional e familiar. É um modo de vida para muitas pessoas e marca o seu estado de espírito semanalmente. Tem de haver maior equilíbrio", apelou o técnico, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo em Arouca, no sábado, da 24.ª ronda.

Ricardo Sá Pinto foi suspenso por um jogo e multado em 840 euros depois do final da partida, quando estava perto da equipa de arbitragem liderada por Luís Godinho e teve uma altercação com o treinador de guarda-redes do FC Porto, Diamantino Figueiredo.

"Concordo que tudo o que seja exagero tenha de ser punido. Até chegarmos ao exagero, tem havido muita coisa que não concordo. Este mundo é muito competitivo e gostava de ver mais tolerância dos árbitros, pois acho que têm uma boa formação, são experientes e parte ativa do jogo. Com certeza, querem fazer o seu melhor, mas noto um nervosismo tremendo, pouco diálogo e muita decisão através do cartão. Espero que melhore", frisou.

O Moreirense somou a segunda derrota consecutiva e regressou à zona de despromoção direta, mas o técnico admitiu que foi "mais difícil" gerir emocionalmente o plantel após a goleada sofrida em Famalicão (5-0), em duelo da 22.ª jornada, no qual "tudo correu mal".

"A equipa percebeu de uma vez por todas qual é o caminho. Percebeu que merecia mais, mas que não nos deixaram ter mais [diante do FC Porto]. Fui alvo de uma injustiça muito grande. Fui expulso e estou fora do jogo [em Arouca] sem o merecer", notou Ricardo Sá Pinto, que continua privado de Sori Mané, Walterson e Kevin Mirallas, todos por lesão.

Steven Vitória vai cumprir castigo, ao passo que Rodrigo Conceição, emprestado pelo FC Porto, regressa às opções para o embate em Arouca, onde os vimaranenses pretendem "estar tão competitivos, concentrados e ambiciosos" como na receção ao líder da I Liga.

"É um jogo muito difícil para nós, como para eles, pois joga-se mais do que três pontos. Temos aprendido muito com situações de alguma irregularidade comportamental e de concentração e entrámos numa fase em que não se pode desperdiçar oportunidades por culpa própria. Vamos entrar num calendário com opositores muito semelhantes, tirando o Sporting. Todos os detalhes contam. Quem menos errar, vai ter mais sucesso", avaliou.

Valorizando o apoio "inexcedível e fantástico" dos adeptos, Ricardo Sá Pinto constatou uma "imagem de evolução" do Moreirense em relação à primeira volta, sem deixar de lembrar o peso dos pontos para "acabar bem e numa posição merecedora" a época.

"Arouca? As combinações exteriores são muito fortes. Tem três atletas de qualidade na frente, que estão a desequilibrar muito, não só em ataque posicional, como em ataque rápido. Os laterais envolvem-se muito, juntando a qualidade do David Simão", detalhou.

O Moreirense, 17.º e penúltimo classificado, com 19 pontos, mede forças com o Arouca, 15.º, com 21, no sábado, às 20:30, no Estádio Municipal de Arouca, em encontro da 24.ª jornada da I Liga, com arbitragem de João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.