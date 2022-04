Derrota com o V. Guimarães e queda para o último lugar do campeonato não beliscam a confiança no treinador.

Sá Pinto continua de pedra e cal no comando técnico do Moreirense. A derrota com o V. Guimarães atirou o clube minhoto para o último lugar da classificação mas foi insuficiente para beliscar a confiança no treinador e na permanência na I Liga.

Uma convicção que também não esmoreceu com os desaires sofridos diante do Paços de Ferreira (2-1) e no dérbi (0-1), os dois primeiros jogos do minicampeonato definido pelo timoneiro dos minhotos, que o considerou propício à retoma do clube de Moreira de Cónegos.

E a verdade é que os últimos resultados dos seis jogos que faltam disputar até favorecem as contas do Moreirense, exceção feita ao desaire na receção ao Tondela (2-3). E isto porque nos restantes o Moreirense venceu o Gil Vicente (1-2), Portimonense (1-2), empatou com o Boavista (1-1) e superou o Estoril (0-2, II Liga, 2017/18) e o Vizela (3-1, CdP, 2099/10). Ou seja, somou 13 pontos com os adversários que ainda vai ter pela frente na dura luta pela permanência que tem de travar.