Sá Pinto: "Às vezes, é nestas grandes adversidades que se fazem grandes feitos"

Os vimaranenses regressaram na semana passada ao 16.º lugar, de acesso ao play-off de manutenção no escalão principal, depois de terem igualado em Famalicão a derrota mais pesada da época (0-5), consentida no embate com os dragões na primeira volta.

O treinador Ricardo Sá Pinto pediu superação ao Moreirense para surpreender o líder FC Porto, no domingo, em duelo da 23.ª jornada da Liga Bwin, tentando esquecer a goleada sofrida em Famalicão.

"Estamos preparados para defrontar um FC Porto muito forte e pressionante, a querer mandar no jogo e marcar desde muito cedo para poder gerir. Acreditamos que podemos contrariá-lo. Dentro da nossa estratégia, humildade e organização, temos de ter um dia muito bom e todos têm de se superar", frisou o técnico, em conferência de imprensa.

"Fundamentalmente, vejo este jogo como uma oportunidade para voltar a mostrar que somos uma equipa competitiva, concentrada e ambiciosa. Às vezes, é nestas grandes adversidades que se criam oportunidades e se fazem grandes feitos. Podemos tentar fazer história, até porque o FC Porto ainda não perdeu na I Liga esta época", lembrou.

Advertindo que o Moreirense "não pode ter dois dias maus", Ricardo Sá Pinto colocou a "responsabilidade" do lado dos azuis e brancos, que "têm muitos argumentos e são difíceis de parar", numa fase em que seguem seis pontos acima do vice-líder Sporting.

"O FC Porto é a equipa mais forte na reação à perda da bola. Há que estar equilibrados, porque, quando pensamos que vamos atacar, temos de estar sempre a defender. Para mim, também é das equipas que mais trabalha e bem as bolas paradas e consegue ter êxito. Também temos de estar mais concentrados nesses lances, pois não pode voltar a acontecer o que se passou no último jogo. Espero que estejamos a alto nível", notou.

O FC Porto volta a competir três dias depois da reviravolta vitoriosa sobre os italianos da Lazio (2-1), na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, mas o técnico rejeita que os minhotos encontrem um opositor "desgastado fisicamente" e que apenas venceu uma das últimas seis visitas a Moreira de Cónegos para a I Liga.

"Não acredito que isso nos beneficiará, pois houve uma gestão de vários atletas e o jogo não foi muito exigente a nível defensivo. Animicamente, deram a volta ao resultado e estão mais confiantes. Como o Sérgio Conceição disse, a prioridade é o campeonato. Vamos ver um FC Porto motivado e a querer manter a vantagem que tem", antecipou.

Ricardo Sá Pinto reencontrará Sérgio Conceição, um "amigo de há muitos anos", com quem tem uma "boa relação pessoal" e "traços de personalidade parecidos", após terem partilhado balneário na seleção nacional e nos belgas do Standard de Liège (2006/07).

"Conhecemo-nos bem. Sabemos o quanto gostamos do que fazemos e a nossa paixão. Competíamos muito um com o outro quando jogávamos e voltaremos a ser competitivos como treinadores. Ambos queremos muito ganhar. Não sabemos estar de outra forma. Vamos ser rivais durante 90 minutos, algo que aceitamos que assim seja", concluiu.

Se o luso-canadiano Steven Vitória recuperou da infeção pelo coronavírus, o guineense Sori Mané, o brasileiro Walterson e o belga Kevin Mirallas estão lesionados, enquanto Rodrigo Conceição, cedido pelos dragões, fica excluído por motivos regulamentares.

O Moreirense, 16.º e antepenúltimo classificado, com 19 pontos, um acima da zona de descida direta, recebe o líder invicto FC Porto, com 60, no domingo, às 20:00, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, em encontro da 23.ª ronda da I Liga, com arbitragem de Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora.