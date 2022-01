Sá Pinto após a estreia vitoriosa no Moreirense: "Confirmei o que vi antes de vir"

Declarações de Ricardo Sá Pinto, treinador do Moreirense, após a estreia vitoriosa no comando técnico da formação de Moreira de Cónegos, 0-1, no terreno do Vizela.

Foi uma vitória do compromisso dos jogadores? "Sem dúvida nenhuma, um dérbi é muito emocional, estou cá há dois ou três dias, preparar este jogo não era fácil, temos ainda muita coisa para fazer. Os jogadores têm qualidade, a equipa tem valor e eles demonstraram-no hoje. Não foi só ganhar com alma e vontade, mas também qualidade. Fizemos uma primeira parte muito boa, pressionámos bem o adversário, não deixámos jogar. Ainda falta muito para conseguir, mas tínhamos uma pressão enorme. Foi uma vitória da alma, da união, do acreditar e estou muito satisfeito e orgulhoso. Confirmei o que vi antes de vir para o Moreirense, que havia capacidade."

Palavras para Lito Vidigal: "Quero deixar uma palavra de solidariedade ao Lito, que não teve a minha felicidade. Com o tempo de certeza que iria mostrar a sua qualidade, mas infelizmente nós treinadores vivemos de resultados. Um abraço para ele, porque esta vitória também é dele."

Moreirense nunca se conformou: "Começámos bem a segunda parte, tivemos um lance de grande penalidade, que para mim existe, o árbitro ou VAR não decidiu assim, tenho de aceitar. O segundo golo ter-nos-ia dado outra tranquilidade. O esforço que fizemos, físico e emocional, na primeira parte foi enorme. Na segunda também entrámos para marcar, mas depois sentiu-se, o Vizela tem qualidade. Jogo mais direto, estávamos precavidos, sabíamos que eles podiam fazer golo, mas estivemos bem nesse tipo de lances nos últimos 10 minutos. Mas o Pires podia ter feito o segundo golo, penso que seria o resultado mais ajustado."

Mais motivação ou responsabilidade? "O nosso primeiro grande objetivo é a manutenção, se pudermos criar outros objetivos depois de conseguir isso, fantástico. Estou muito satisfeito com o que estou a ver, mas temos muito para fazer, para trabalhar, falta a segunda volta toda. Existem equipas muito competentes que vão lutar, nunca vai estar acabado até ao final. Vai ser uma luta até ao final, mas agora vamos acreditar. Acredito muito na equipa, tem bons jogadores, podemos fazer uma grande equipa e hoje isso ficou demonstrado."