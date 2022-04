Sá Pinto apela à paciência da equipa: "Vai ser um jogo emocional"

O Moreirense, 17.º e penúltimo classificado da I Liga, com 23 pontos, recebe o Tondela, 16.º, com 25, em partida agendada para as 15h30 de sábado, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.

O treinador Ricardo Sá Pinto antecipou esta sexta-feira um jogo "emocional", de "muitos duelos", entre Moreirense e Tondela, duas equipas na luta pela manutenção na I Liga, no sábado, para a 30.ª jornada.

O técnico pediu aos seus jogadores para serem uma equipa que "aja do primeiro ao último minuto" e para "darem continuidade" ao triunfo no reduto do Gil Vicente (2-1), numa fase em que ocupam o 17.º lugar, na zona de despromoção, com 23 pontos, a dois do próximo adversário, 16.º.

"Temos de estar muito focados na tarefa. Não podemos correr riscos desnecessários. Se pudermos, queremos jogar bem, mas isso nem sempre é jogar bonito. É jogar com inteligência, com pragmatismo. Que [a equipa] seja paciente, porque vai ser um jogo de muitos duelos, emocional", disse, na antevisão ao desafio marcado para as 15h30.

Ricardo Sá Pinto afirmou-se "orgulhoso" com o "comportamento" da equipa de Moreira de Cónegos na "grande vitória" em Barcelos, tendo vincado que ela deve ser de novo "destemida", "corajosa" e até "revoltada pela situação que está a viver" para "alimentar" a "vontade de ganhar" um jogo que antevê "difícil".

"Vamos ter um jogo difícil, contra um adversário que cria dificuldades a todos os adversários. É mais um jogo decisivo nestes cinco que faltam na nossa caminhada. Por aquilo que vi, o Tondela organiza-se bem num bloco médio-baixo à espera de um erro do adversário", projetou.

Para o timoneiro dos vimaranenses, a equipa beirã, dotada de "jogadores rápidos nas alas", vai apresentar-se na vila de Moreira de Cónegos com "paciência", à espera do seu "momento", porque "está por cima na classificação" e "sabe que um empate não será mau".

Face ao pretenso calculismo auri-verde, o Moreirense tem de ser "concentrado", de seguir a "estratégia" definida para o jogo e de aproveitar o facto de as portas do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas estarem abertas ao público, no que Sá Pinto vê como uma oportunidade para a vila de Moreira de Cónegos mostrar "a sua força".

O técnico confessou ainda o objetivo de manter a baliza a salvo na receção ao Tondela, algo que se verificou pela última vez em 28 de dezembro de 2021, quando a equipa "verde e branca" derrotou o Estoril (1-0), para a 16.ª jornada.

"Quando não sofremos, estamos sempre mais perto de marcar. Temos de manter a organização defensiva e o espírito coletivo de 11 irmãos a ajudarem-se no tempo que for preciso, sempre com o objetivo claro de fazer golos. O que nos está a fortalecer jogo após jogo é sermos cada vez mais fortes em termos defensivos", observou.

