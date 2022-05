Sá Pinto afastou Rosic por castigo

Central não esteve na ficha do jogo decisivo por alegado comportamento incorreto durante um treino

O Moreirense vai disputar com o Chaves o play-off de permanência na I Liga, numa eliminatória com dois jogos, o primeiro dos quais em Trás-os-Montes.

Na jornada que deu direito a sonhar com a permanência, a receção ao Vizela, foi notada a ausência do central Rosic, que nem da ficha de jogo constou. Não houve explicação oficial, mas, ao que foi possível apurar, tal deveu-se a um alegado comportamento num treino que não terá agradado ao treinador. A situação, dizem também, estará já ultrapassada, mas falta ainda saber, até pela resposta positiva dada pelo grupo com os vizelenses, se Rosic regressará para o play-off.

A confirmação da presença dos cónegos gerou uma explosão de alegria e uma onda de euforia visíveis nos festejos. Minutos depois dessa garantia, ainda no relvado, Sá Pinto reuniu todo o plantel numa roda e tanto ele como o capitão, Rafael Martins, usaram da palavra para reafirmarem o compromisso de manter os cónegos na Liga Bwin.

Causou alguma estranheza a ausência de uma das peças-nucleares da equipa e, ao que apurou O JOGO, tal terá acontecido na sequência de um treino que desagradou ao treinador dos cónegos.

O ambiente de euforia e a assunção do pacto entre jogadores desceu até aos balneários e o foco começou a ser colocado nas duas finais que se avizinham.

Situação de Rosic à parte, André Luis, que cumpriu castigo, volta a ser opção. Por outro lado, o trinco Sori Mané, que saiu ao intervalo com queixas na virilha esquerda, vai ser reavaliado. Tal como Derik, que foi substituído por precaução, devido a queixas na grade costal. Mirallas está recuperado e vai recomeçar a treinar esta semana.