Sá Pinto, a derrota e a questão sobre Filipe Soares: "Não tenho essa informação"

Declarações de Sá Pinto após a derrota, por dois golos sem resposta, na receção ao Santa Clara, para a ronda 19 do campeonato.

Resultado: "No meu ponto de vista, e por aquilo que foi o jogo, acho que o resultado é muito injusto. Na primeira parte, ninguém merecia estar a ganhar, mas sofremos um golo a 20 segundos do intervalo. São os detalhes que fazem a diferença, e temos de aceitar que esses momentos de desconcentração são cruciais. Esse golo não nos matou, mas dececionou. A equipa não estava preparada para sofrer. No entanto, depois de falarmos um bocadinho ao intervalo, e corrigirmos algumas coisas ofensiva e defensivamente, subimos as linhas na segunda tarde e mudámos para uma estrutura que temos trabalhado para situações em que possamos estar mais ofensivos."

Momentos cruciais: "Sem criar grandes oportunidades, a equipa estava bem no jogo. Pelo volume que estávamos a criar, acreditávamos que seria possível chegar ao empate, pelo menos. Agora, há aquele momento no final da primeira parte, que marca o jogo, e outro, que é a expulsão do Steven Vitória, num momento em que íamos arriscar mais um bocado. Sofremos outro golo logo a seguir, que foi crucial para o Santa Clara matar o jogo. Eles marcaram na altura certa. O Moreirense da segunda parte foi a equipa que eu gosto e também vi nos dois jogos anteriores. Também há que dar mérito ao adversário, que tem bons atletas, pressionou-nos e não nos deixou jogar aquilo que sabíamos e queríamos."

Eficácia: "O Santa Clara acabou por ser feliz e eficaz. Infelizmente, hoje não tivemos nada a nosso favor em termos de felicidade. Fica a reação da equipa na segunda parte, a vontade de querer ganhar e dar a volta ao jogo. Sabemos que não estava tudo bem e existem coisas para melhorar e trabalhar. Como sempre disse, vamos ter uma guerra até ao final. Ainda faltam muitos jogos, mas não poderemos perder jogos contra estas equipas que lutam pelos mesmos objetivos do que nós. Este resultado não é fácil para nós, mas já fizemos coisas muito boas nos outros dois jogos e com certeza vamos continuar assim."

Filipe Soares o PAOK? "Não tenho essa informação. Quando tiver, iremos falar disso."

Estreia em casa: "Gostava de ter oferecido a vitória aos adeptos, mas não foi a estreia que imaginava em casa. Fiquei feliz pelo Rúben Ismael, que fez um bom jogo, com grande maturidade e competência, e foi muito inteligente. Claramente, foi uma aposta ganha para alguém que tem tão pouca experiência a este nível, mas ainda tem muita margem de progressão. Já estamos a pensar no [jogo diante do] Sporting de Braga e em disputar os três pontos, independentemente de sabermos qual a força do adversário, que tem grande equipa. Contudo, tal como o Benfica também o era, acreditamos que faremos um grande jogo."