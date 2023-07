Rui Borges: "I Liga? Temos demonstrado essa competência para chegar aqui"

Rui Borges com "vontade de dar continuidade aos bons desempenhos" no Moreirense.

O treinador Rui Borges sublinhou esta terça-feira que chega ao Moreirense com um "enorme desejo de trabalhar" e dar continuidade "aos bons desempenhos", no ano de regresso da equipa minhota à I Liga.

"É um bom desafio, algo que temos trabalhado para conseguir. Temos noção de que as responsabilidades aumentaram. Viemos para um clube à nossa imagem, ambicioso, humilde, com alguma história. A ambição é grande, o desejo de trabalhar é enorme. Teremos dificuldades, como todos os outros, mas mostraremos capacidade para as ultrapassar", referiu o treinador, no primeiro dia de treinos no relvado, não escondendo o entusiasmo com este novo desafio de treinar a equipa de Moreira de Cónegos.

O treinador confessou ainda que, aquando da sua contratação, não lhe foi pedido nada de relativamente a objetivos.

"Apenas me pediram para ser eu próprio, por isso é que fomos escolhidos. Temos feito um caminho de forma gradual enquanto equipa técnica, à imagem do que é o clube. Temos capacidade de trabalho, que se encaixa no que é o clube. Estou feliz por voltar a Moreira, onde passei como atleta. Vamos tentar dignificar ao máximo o passado do clube", disse.

Sobre a estreia na I Liga, admitiu ser algo pelo qual já trabalhava há muito tempo: "É algo para que estávamos a trabalhar ao longo destes anos, mas de forma tranquila e objetiva, sem querer ultrapassar patamares. Temos demonstrado essa competência para chegar aqui. Também sei que as responsabilidades aumentaram num campeonato que me vai propor coisas diferentes e obrigar-nos a crescer".

O guarda-redes Caio Secco, que veio reforçar a baliza do Moreirense, falou da mensagem transmitida pelo treinador à equipa quando chegou.

"Foi uma mensagem de trabalho e confiança, mas também de união, porque só todos juntos é que vamos conseguir atingir as nossas metas", revelou o guarda-redes, que prometeu "trabalhar bastante para ajudar o clube a atingir todos os objetivos".

Do mesmo modo, o veterano André Luís mostra-se otimista para a nova época: "É o meu quarto ano no Moreirense, já conheço o clube, as suas características. É um clube rigoroso, que quer estar entre os melhores. Esta época vamos lutar por isso, para estar entre os melhores".

A equipa do Moreirense realizou hoje o primeiro treino nos relvados da Vila Desportiva, no qual contou com a presença de 20 jogadores. O defesa direito Alhassane Sylla não subiu ao relvado, uma vez que continua entregue ao departamento médico.

O guarda-redes Caio Secco (ex-Penafiel) e os defesas Gilberto Batista (ex-Sporting B) e Dinis Pinto (ex-Braga) são os três reforços que o Moreirense garantiu até ao momento para reforçar a equipa.

Plantel provisório do Moreirense para 2023/24:

- Guarda-redes: Kewin Silva, Caio Secco (ex-Penafiel) e Bé (sub-19).

- Defesas: Pedro Amador, Frimpong, Sylla, Rafael Santos, Gilberto Batista (ex-Sporting B) e Dinis Pinto (ex-Sporting de Braga).

- Médios: Gonçalo Franco, Pedro Aparício, Lawrence Ofori, Alan e Rúben Ismael (regressa após empréstimo ao Nacional).

- Avançados: André Luís, Madson Monteiro, Kodisang, João Camacho, Matar Manga (sub-19), Ebrima Ndow (sub-19) e Luís Rebelo (sub-19).