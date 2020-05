Rúben Ramos tem potencial de craque: "O talento está lá"

Contratado aos sub-23 do Feirense, mas foi ganhar ritmo pelo Felgueiras, do CdP, o trinco é uma das grandes apostas de futuro

Rúben Ramos é um jovem cujas qualidades seduzem os responsáveis do Moreirense. O trinco, de 21 anos, contratado aos sub-23 do Feirense, esteve emprestado ao Felgueiras, do CdP, e vai integrar a pré-temporada do plantel e com elevadas probabilidades de se juntar a Fábio Pacheco e Sori Mané. Pintassilgo, que entre 2008/09 e 2012/13 atuou no clube de Moreira de Cónegos, jogou com o jovem trinco na última temporada no Felgueiras e atesta as qualidades do médio. "É um craque em potência. É forte no jogo aéreo, agressivo, com qualidade de passe e rápido a pensar, a reagir e a decidir", descreve, garantindo que o jovem "tem uma enorme margem de progressão e todas as condições para se afirmar no Moreirense e se impor na I Liga".

A afirmação no plantel, sublinha Pintassilgo, dependerá "do perfil de jogadores que o treinador [Ricardo Soares] pretender para a posição e da política desportiva do próprio clube. Mas o talento está lá! É óbvio que ninguém nasce ensinado, que há ainda um caminho a percorrer, coisas a melhorar, algumas das quais só acontecem com o tempo", enfatizou.

Além das características como jogador, Pintassilgo enaltece traços da personalidade de Rúben Ramos. "É um jogador que gosta de ouvir e de aprender e que assimila com facilidade o que se pretende. É concentrado, determinado e está sempre disponível para treinar e fá-lo sempre com a máxima intensidade", destacou.

O empréstimo ao Felgueiras teve como premissa permitir a sua evolução em competição, mas as suas intenções foram frustradas durante vários jogos por força de uma lesão num tendão e uma fratura do nariz. Mas recuperou e conquistou a titularidade a tempo de ajudar à melhor série da época: um empate e quatro vitórias nos últimos cinco jogos.