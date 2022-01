Rosic testa positivo à covid-19 e falha jogo do Moreirense em Tondela

Lazar Rosic, de 28 anos, foi totalista nos 18 jogos já disputados na terceira temporada pelo Moreirense.

O futebolista sérvio Lazar Rosic vai falhar esta segunda-feira o encontro do Moreirense frente ao Tondela, em atraso da 13.ª jornada da I Liga, após um teste com resultado positivo para o coronavírus, que provoca a covid-19.

Fonte do clube confirmou à agência Lusa o motivo para a ausência da ficha de jogo do atleta mais utilizado pelos minhotos esta época, que apenas não tinha atuado na derrota na receção ao Portimonense (1-0), da 14.ª ronda do campeonato, devido a suspensão.

Lazar Rosic, de 28 anos, foi totalista nos 18 jogos já disputados na terceira temporada pelo Moreirense, ao qual chegou em 2019/20, proveniente do Braga, que ainda o emprestou ao Nacional, depois de o ter contratado aos sérvios do Vojvodina.

O defesa está em isolamento e fora das opções do Moreirense, 15.º colocado, para a visita ao Tondela, 16.º, ambos com 12 pontos, a partir das 20:15, no Estádio João Cardoso, em Tondela, com arbitragem de Hugo Silva, da associação de Santarém.

De regresso ao onze de Lito Vidigal está o médio Fábio Pacheco, que se vai tornar o futebolista com mais jogos pelos cónegos na I Liga, superando os 97 de Jorge Duarte.