Rosic a chorar e Sá Pinto emocionado no final do Moreirense-Vitória

Imagens fortes no final do Moreirense-Vitória de Guimarães (0-1), partida da 28ª jornada da Liga Bwin

Jogadores e adeptos do Moreirense trocaram opiniões depois da derrota, por 1-0, com o Vitória de Guimarães, resultado que deixa a equipa de Moreira de Cónegos no último lugar da Liga Bwin.

No que pareceu ser sempre uma troca de palavras minimamente civilizada, entre adeptos, jogadores e Sá Pinto, três imagens sobressaíram: as lágrimas do defesa e capitão Rosic, as lágrimas de duas adeptas do Moreirense e ainda a emoção final de Sá Pinto, que esteve largos minutos a falar com vários adeptos.