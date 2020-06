Ricardo Soares: "Prevaleceu o caráter e a luta dos jogadores"

Técnico do Moreirense após o triunfo sobre o Desportivo das Aves, para a 29.ª jornada

Falta de dinâmica: "Na primeira parte não fizemos o jogo dominante e com qualidade. Foi um jogo muito faltoso e com as equipas perfeitamente encaixadas. Não houve as oportunidades de golo que queríamos, mas o calor e um relvado muito seco fez com que as duas equipas tivessem um jogo pouco dinâmico."

Após o intervalo: "Na segunda parte as coisas foram diferentes sem serem muito diferentes. Circulámos mais e entrámos com uma grande vontade de querer alterar as coisas. Não me lembro de nenhuma oportunidade do Aves e penso que o resultado pela margem mínima é correto."

Horário do jogo: "Há gente com mais capacidade para falar dessa matéria. Se colocaram o jogo para esta hora certamente há uma explicação. Preferia jogar mais à noite, mas jogámos à hora que entenderam. Não há problema nenhum connosco. Queremos dar sempre uma boa imagem e fazer bons jogos. É natural que a conjugação do calor, aliado à relva muito seca e dura, possa ter sido determinante para um jogo menos conseguido da minha equipa. Prevaleceu o caráter e a luta dos jogadores."