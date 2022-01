Ricardo Sá Pinto: "Só saio daqui triste com o resultado"

Declarações do treinador Sá Pinto após o jogo da 20.ª jornada da I Liga Bwin entre Braga e Moreirense e que os bracarenses ganharam (2-0):

Sobre o jogo: "A primeira parte foi muito bem conseguida da nossa parte, até fomos superiores, não deixámos o Braga pensar, nem jogar, com uma atitude muito boa e até merecíamos algo mais na primeira parte. Na segunda, contávamos continuar da mesma forma, sabíamos que o Braga ia arriscar com as substituições que fez, ficou com uma equipa mais ofensiva, pena foi aquele golo de bola parada que sofremos, uma coisa esquisita. Ainda assim, soubemos reagir, a equipa esteve equilibrada no jogo, mas sentiu muito o lance do penálti [segundo golo], esse foi o grande momento do jogo"

O ataque do Braga: "Fomos muito penalizados pelo que o Braga fez ofensivamente. Estamos juntos há três semanas e levámos daqui coisas positivas em termos de atitude e na forma de estar corajosa e pressionante e quando encontrarmos equipas da nossa valia podemos ser melhores. Temos que continuar a melhorar, tirar ilações das coisas boas e transportar para o jogo com o Belenenses em casa, que temos obrigatoriamente que ganhar. Só saio daqui triste com o resultado."

O ataque do Moreirense: "Optámos pelo André Luís mais como referência no ataque, o Rafael Martins jogou muitos anos no corredor e está habituado a isso, quis dar mais capacidade ofensiva à equipa e acho que responderam muito bem, gostei da dinâmica, e não é fácil jogar contra o Braga, mas a última definição, tal como já com o Santa Clara, em que não criámos situações claras de golo, temos que melhorar esse aspeto ofensivo.

Reforços de pontos: "Precisamos urgentemente de pontos, mas o caminho está a ser bem feito e vamos chegar a eles. É sempre especial [regressar a Braga], um clube onde fui muito bem tratado, tive resultados muito bons e marcantes para o clube, ajudei a quebrar recordes e a ter êxitos desportivos."