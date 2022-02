Ricardo Sá Pinto: "Não temos força suficiente para mudar o horário"

Treinador do Moreirense comentou horário do encontro frente ao Belenenses (21h15 de segunda-feira).

O treinador Ricardo Sá Pinto pediu este domingo crescimento coletivo ao Moreirense para regressar às vitórias na I Liga na receção ao Belenenses, na segunda-feira, no jogo de conclusão da 21.ª jornada.

"Fizemos uma semana de trabalho muito boa e a equipa está ciente das coisas boas que tem feito e das coisas que tem de melhorar, sobretudo no aspeto ofensivo. Temos de concretizar mais as nossas chegadas a zonas de finalização e ser mais competentes, porque sem golos não conseguimos resultados. Não os fizemos nos últimos dois jogos e sentimos que podemos melhorar aí", observou o técnico, em conferência de imprensa.

As derrotas com Santa Clara (0-2) e Sporting de Braga (0-2) devolveram os "cónegos" à zona de despromoção, quebrando uma fase de recuperação iniciada com o sucessor de João Henriques, ao somar quatro pontos nas visitas ao Vizela (1-0) e ao Benfica (1-1).

"Não podemos sofrer golos como temos sofrido, até porque acho que o volume de jogo criado pelos adversários não tem sido suficiente. Há que melhorar a concentração nas bolas paradas, que nos custaram pontos e ditaram resultados pouco condizentes com o rendimento da equipa. Queremos fazer um jogo limpo para podermos vencer", apontou.

O Moreirense é perseguido na classificação pelo lanterna-vermelha Belenenses, ainda sem vitórias fora de casa e com o pior registo ofensivo da I Liga, com 12 golos, esperando Ricardo Sá Pinto uma exibição "condizente com o compromisso dos atletas".

"O opositor tem valor individual e coletivo e está recheado de jogadores internacionais e competentes. Não tem tido resultados, mas tem incomodado, como o fez com Sporting e FC Porto. Sabe jogar, é organizada e vem com o objetivo de pontuar aqui. Cabe à nossa equipa ter a atitude de não deixar o adversário acreditar nessa possibilidade", advertiu.

O guineense Sori Mané é o único indisponível por lesão, numa convocatória que incluirá os regressos de Steven Vitória, que cumpriu castigo enquanto esteve na seleção do Canadá, bem como dos brasileiros Pablo Santos, excluído do embate com o Sporting de Braga por motivos regulamentares, e Walterson, que testou positivo ao coronavírus.

"O nosso único objetivo é a vitória. Para mim, todos os adversários são diretos e difíceis, mas, logicamente, há uns mais do que outros. O Belenenses está perto de nós na tabela e não queremos que se aproxime", vincou Ricardo Sá Pinto, admitindo contar "já a 100%" com o brasileiro Jefferson e o belga Kevin Mirallas, ambos adquiridos em janeiro.

Instado a avaliar a calendarização da partida para uma segunda-feira à noite, o técnico assumiu ser "pouco apelativo e condizente com o que se acha normal" um horário tardio no inverno, mas garantiu um plantel "preparado para jogar em que circunstância for".

"Infelizmente, somos alheios a isso. Não temos força suficiente para mudar esse horário, que não é bom para jogadores, adeptos, sócios e simpatizantes. Se já somos poucos, imagine-se numa segunda à noite e com o frio que faz. Não é nada fácil. Acho que pode haver jogos à noite, até às 19h00 ou 20h00. Mais do que isso é demasiado", comentou.

O Moreirense, 17.º e penúltimo colocado, com 16 pontos, recebe o Belenenses, 18.º e último, com 12, no segunda-feira, às 21h15, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, no encontro de encerramento da 21.ª jornada da I Liga, com arbitragem de Nuno Almeida, da associação do Algarve.