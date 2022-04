Sá Pinto: "Se eu não for solução, o presidente conversará comigo"

Declarações de Ricardo Sá Pinto, treinador do Moreirense, após a derrota caseira com o Vitória de Guimarães, 0-1, em jogo da 28.ª jornada da Liga Bwin.

Porque pendeu para o Vitória? "Houve um dérbi, entre duas grandes equipas, onde não se notou essa diferença de classificação. Acho que fizemos uma grande primeira parte. Por que houve este desequilíbrio para o lado do Vitória? Porque não fizemos golo. Tivemos três ou quatro oportunidades que com melhor definição e decisão fazíamos golo. Não estamos com a felicidade do nosso lado, é uma realidade e é uma frustração para nós. Precisamos de pontos para sairmos da situação onde estamos, cada vez há menos jogos para conquistá-los. Esta Liga é muito competitiva, vemos adversários diretos a fazer resultados extraordinários, mesmo com dez. Foi uma jornada muito difícil. Acho que não merecíamos perder. Foi um grande jogo de futebol. Aqui ninguém quer mais do que nós. Jogadores, equipa técnica, presidente, adeptos, estamos todos unidos. Toda a gente quer. Toda a gente esta a dar o máximo, toda a gente está a dar a vida. Como equipa estamos cada vez melhor, cada vez mais sólidos, cada vez mais perto do que queremos. A qualquer altura, cuidado, isto pode mudar. Estamos muito focados em mudar. E quando mudar, atenção. Aqui ninguém desiste."

Conversa com os adeptos no final: "Eu também tenho feito tudo. Se não for solução, o presidente conversará comigo, não é por aí que será um problema. Quero ajudar o Moreirense a que fique na I Liga. Estou a trabalhar arduamente única e exclusivamente par ao sucesso do clube. Vejo uma equipa comprometida e a esforçar-se ao máximo. É normal que quando há alguma intranquilidade não definimos tão bem e não fazemos golo. De resto, a equipa está equipa bem, organizada, corajosa, destemida, grandes momentos com bola, contra um grande adversário. Fizemos um grande jogo e merecíamos mais. Não tivemos essa felicidade, mas nós não desistimos. Atenção que é até ao final."